Temný den a panská rasa: Vpád nacistů si v Praze připomněli legionáři i politici

Horská prohlásila, že je důležité si dobu připomínat věrohodně a stejně tak ji interpretovat. Totalita má podle ní různé barvy, a to i dnes. „Vedeme boj s autoritářskými choutkami některých v naší společnosti. Je to jiný boj než ten frontový a viditelný, je rafinovaný a plíživý. Pravda se různě přetáčí a posouvá do oblasti dezinformací a vedou se nevybíravé verbální útoky na některé naše instituce a jedince,“ varovala.

Před 80 lety si Hitler „vzal“ Pražský hrad: Vůdce řval, Göring hrozil a Hácha se hroutil

„České země byly první na řadě a pocítily, co to znamená vláda panské rasy,“ připomněl Hřib. Vzpomenul parašutisty, kteří se účastnili akce Anthropoid a odstranili tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha, i účastníky pražského povstání. „Jsme povinni nejen střežit odkaz hrdinů, ale sami hájit demokracii a svobodu,“ řekl předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.

Na výročí okupace nacisty vzpomínají i další politici.

Před 80 lety vtrhla do Prahy německá vojska. Před 20 lety vstoupila ČR do NATO a získali jsme tak záruku, že už nikdy nezůstaneme sami proti silnějšímu agresorovi. S tou zárukou jsou však spojené i naše závazky vůči kolektivní obraně, kterým se nesmíme vyhýbat. Stojí to za to. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 15, 2019

I když bývá jako datum zahájení okupace zbytků Československa nacistickým Německem označován 15. březen 1939, ve skutečnosti první příslušníci wehrmachtu a jednotek SS překročili státní hranici již v podvečer předchozího dne na Ostravsku. Brzo ráno 15. března se německá armáda začala valit v několika proudech do českého vnitrozemí.