Před 80 lety si Hitler „vzal“ Pražský hrad: Vůdce řval, Göring hrozil a Hácha se hroutil

Vypadal, jako kdyby snědl žhavé uhlíky. Tak prý Adolf Hitler ve vtipu popsal československého prezidenta Emila Háchu, když mu oznámil, že hodlá okupovat i zbytky tzv. druhé republiky. Přesně před 80 lety 15. března 1939 přijel nacistický vůdce triumfálně na Pražský hrad a začalo 6 let teroru.

Jak turistika po Praze v podání jednoho z nejhorších válečných zločinců vypadala? Blesk se podíval do historických pramenů. Hitler po nočním jednání s fyzicky i psychicky zdecimovaným Háchou vyrazil na cestu do Prahy. Nejprve jel do České lípy, kam se dopravil z Berlína vlakem a dále pokračoval v koloně autem. V ní byl i jeden z největších českých kolaborantů a válečný zločinec Karl Hermann Frank. Po cestě je uvítaly zástupy Němců žijících v Čechách.

Zemřela dcera nacisty Göringa, za kmotra jí byl Hitler. Skončila v neoznačeném hrobě

Pivo i šunka

Do Prahy dorazil Hitler kolem 19. hodiny a zamířil na Hrad, kde se prošel před nastoupenými vojáky Wehrmachtu po nádvoří a pokochal se pohledem na Prahu z oken sídla prezidenta. Pro personál Hradu byl jeho příjezd šokem, jelikož chystanou večeři snědli okupační vojáci a musela se narychlo sehnat nová. Říšský kancléř obešel salonky, a dokonce, ač vegetarián a abstinent, měl ochutnat pražskou šunku a napít se plzeňského piva. „Není tak moc hořké,“ komentoval jeho chuť.

Ponížení prezidenta

Aby byla okupace co nejpotupnější, nacisté zpozdili schválně vlak s prezidentem Háchou, který se vracel z Berlína. Ten tak dorazil na Hrad po Hitlerovi, aby jej mohl diktátor přivítat. Hácha navíc musel přijít postranním vchodem, aby bylo ponížení co největší. Hitler nakonec pobyl na Hradě 22 hodin, většinu času úřadoval, prý moc nenaspal, ale nenechal si ujít možnost projevit svoji zálibu v architektuře. Jeho oku se například nelíbila Petřínská rozhledna, kterou chtěl zbourat. Prý hyzdila celkový dojem města.

Dražba Hitlerových obrazů skončila fiaskem: Vysoká cena i podezření z padělků

Jak to viděl prezident

Zatímco Hitler se naparoval, jak mu plány vycházejí, za sebou nechal zničeného československého prezidenta Emila Háchu. Jak vzděláním právník, kterého do funkce dotlačily okolnosti, vnímal noc ze 14. na 15. března?

Do Berlína vyrazil Hácha už 14. března, Hitler jej ale nechal několik hodin čekat v hotelu Adlon. Jednání tak začalo až po půlnoci a účastnili se ho přední nacisté v čele s druhým mužem třetí říše Hermannem Göringem.

Prezident si zprvu myslel, že je v Berlíně kvůli vyhlášení samostatnosti Slovenska. I proto hovořil žoviálně a omlouval se za chrapot. Hitler ho ale přerušil a oznámil mu, že hodlá okupovat zbytky druhé republiky. Odpor by byl „brutálně potlačen všemi prostředky“.

Hácha po telefonu seznámil s nacistickými plány vládu v Praze. Tím pro něj peklo neskončilo. Hitler požadoval podpis dokumentu, že okupace je výsledkem dohody. To ale prezident odmítl, což říšského kancléře rozčílilo natolik, že na něj začal řvát.

Srovnám Prahu se zemí, vyhrožoval prezidentovi i Göring s úsměvem ve tváři . Později prezident vzpomínal, že Hitler by snad české hlavní město ušetřil, ale Göring to prý myslel naprosto vážně.

Hácha po brutálním nátlaku v Berlíně zkolaboval, selhalo mu srdce. Nacisté se obávali jeho úmrtí, a proto byl na místo okamžitě povolán lékař, který mu podal léky.

Podle některých svědectví si prezident Hácha v prvních chvílích nechtěl připustit vážnost situace. Údajně řekl ministru bez portfeje Jiřímu Havelkovi: „Nic si z toho, pane kolego, nedělejte, není to tak zlé. Budeme mít vlastní stát, ovšem bez armády a bez zahraničního ministra.“

15. březen 1939 hodinu po hodině: