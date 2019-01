České řidiče vyjde Německo draze. Kvůli starým autům zaplatí nejvyšší mýto

Zavedení mýtného pro osobní automobily v Německu bude pro české motoristy znamenat velké zdražení cest do sousední země. Kvůli stáří vozového parku a vysokým emisím totiž bude velká část vozů spadat do skupiny s nejvyšším zpoplatněním. Ve středu to řekl mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Průměrné staří tuzemských vozů se pohybuje okolo 15 let.