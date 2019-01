Peklo na D1 skončí: Na opravovaný úsek „vtrhne“ ŘSD, odstraní betonová svodidla

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odstraní dočasná betonová svodidla mezi 90. a 94. kilometrem dálnice D1 u Humpolce. Práce začnou zřejmě v pátek večer, naplánované jsou do 8. ledna. Po odstranění svodidel se zúžený úsek D1, který se nepodařilo opravit před zimou, zkrátí na deset kilometrů. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. V pátek by také měly začít práce na odstraňování prasklin, které vznikly pod některými betonovými panely dálnice v úseku asi 600 metrů.