Peklo na D1 před Prahou nekončí. Kolony poničily při poslední opravě další část dálnice

Na úseku dálnice D1 před Prahou znovu probíhají opravy. Kolony, které vznikly kvůli předchozím opravám, totiž narušily kvalitu asfaltu v sousední části dálnice. Nejzásadnější opravy být měly být hotové do tohoto víkendu. Do té doby budou vznikat další kolony. Informoval o tom web ČT24.

Opravovaný úsek je jeden z nejvytíženějších úseků dálnice D1 vůbec. Poslední práce na něm skončily jen před pár týdny. Jejich následkem ale vznikaly masivní kolony, ve kterých stála i těžká nákladní vozidla, která do starého povrchu popojížděním vymačkala rýhy a vytvořila praskliny. Silničáři uvedli, že v tomto stavu by povrch dálnice nepřečkal zimu.

„Byly vyježděné až devíticentimetrové koleje, což znamená, že v zimních měsících, v okamžiku, kdy by se do těch kolejí dostal sníh, tak i když tam projede naše fréza, náš pluh, tak ten sníh odsud nedostane. Vznikaly by tady nehody, vznikaly by tady kolony,“ řekl ČT24 mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Silničáři v tuto chvíli pracují jen na pravém pruhu, který byl poškozen nejhůř. Jeho opravy by měly být hotové do soboty.