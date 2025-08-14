V Brně jde o nejslavnější den celé jeho historie. Obránci čítali jen 1500 mužů, z nichž jen třetina byli vojáci. Švédů bylo přes 28 tisíc. Přesto je  Raduit de Souches, vojenský velitel Brna a bývalý plukovník švédské armády, dokázal zastavit.

Brno zpřístupnilo nedobytnou část Špilberku: Před 376 lety zachránila město před Švédy

Brno otevřelo na Špulberku nový prohlídkový okruh

Průvod městemi bitvy

Jak to tehdy asi probíhalo, uvidí návštěvníci kostela svatého Jakuba. Vojenského velitele Brna a pátera Martina Středu, jako duchy představují herci Jaroslav Tomáš a Michal Uhlíř. „V krovech kostela jsme navíc připravili expozici k tomuto výročí,“ řekl tamní farář Jan Pacner.

Video
Video se připravuje ...

Brno si připomíná 380. výročí úspěšné obrany před švédským vojskem. Hynek Zdeněk

Zlatým hřebem třídenního programu oslav Dne Brna bude sobotní dopolední pochod vojska od Denisových sadů přes centrum a také dvě rekonstrukce bitev na Kraví hoře (16.45 a 20.30 hodin). Celý rpogram najdete ZDE

Brno chce druhého světce: Navrhují kněze Martina Středu, zachránil město před Švédy

Martin Středa je zachycen hned na několika rytinách.

Posunuté poledne

Podle pověsti se 15. srpna 1645 rozhodovalo o Brnu. Velitel Švédu, generál Torstenson, měl vyhlásit, že když město do oběda neobsadí, tak od jeho obléhání upustí. Brňané se měli o jeho plánu dozvědět a nechali poledne v petrovském kostele odbít už v 11 hodin. Švédi se měli stáhnout. Ve skutečnosti se bojovalo dál až do večera.

Raduit de Souches to zpočátku u Brňanů neměl snadné. Jako Francouz byl cizinec, navíc protestant, který to ve švédské armádě dotáhl až na hodnost plukovníka. Brňané, kteří byli katolíci, ho proto považovali za špiona. Klíčové pro něj bylo spojení s páterem Martinem Středou, duchovní tváří Brna. Bitva o Brno trvala čtyři měsíce a padlo při ní 250 obránců města a 8 000 Švédů.

Fotogalerie
16 fotografií
Černá koule byla podle pověsti tím jediným, co mohlo švédského generála Torstensona zabít. Obránci ji měli vyrobit v alchymistické dílně v brněnském podzemí.
Černá koule byla podle pověsti tím jediným, co mohlo švédského generála Torstensona zabít. Obránci ji měli vyrobit v alchymistické dílně v brněnském podzemí.
Autor: Martin Růžička, TIC Brno