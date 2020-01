Obyvatelé Jilešovic už se snaží tragédii ze svých hlav vytěsnit a už se k ní vracet nechtějí. „Prvních čtrnáct dní po útoku to bylo všude. Hospoda hučela jako úl, všichni řešili, proč to udělal a co se vlastně stalo. Lidé se o tom bavili i na zastávkách,“ popisuje zaměstnankyně místního penzionu Kamenec a dodává: „Pak jako když utne. Lidé už se o tom vůbec nebaví a ani nechtějí. Je jim líto hlavně matky Ctirada, pro kterou je to hodně těžké.“

Matka šíleného střelce přitom musela projít nejtěžší zkouškou, kterou může žena udělat – udat vlastní dítě policii. Právě k ní totiž po střelbě v nemocnici Ctirad Vitásek zamířil a vše jí řekl. Když odjel, nasměrovala policisty do míst, kam mířil. Když mu nad hlavou začal kroužit policejní vrtulník jen pár kilometrů od domova, prostřelil si hlavu.

Zášť k ní necítí

„Je to hrozné, navíc to v jejich rodině není jediná tragédie. Před lety jí lupiči zastřelili jen pár stovek metrů od vesnice nejstaršího syna,“ popisuje další soused.

„Dodnes má na silnici v místě, kde ho zabili, pomníček,“ dodává soused. „Paní Vitásková prožila spoustu hrozného a nikdo tady by jí to nepřál. Nikdo ve vesnici k ní necítí žádnou zášť. Je nám jí tady líto,“ dodává soucitně.

Vyšetřování brutálního masakru může pokračovat ještě několik měsíců. Jako nejpravděpodobnější motiv se jeví přesvědčení Ctirada Vitáska, že trpěl rakovinou, a nikdo jej nechtěl léčit.

