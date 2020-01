Štír

Pracovní povinnosti vám chyběly, a proto se do zaměstnání docela těšíte. Doma se to nedá s drahou polovičkou vydržet. Nějak si nerozumíte, což vás moc mrzí. Při plnění úkolů se jistě odreagujete a přijdete na jiné myšlenky. Zabere to!