Ve smuteční síni ve Slezské Ostravě se sešli ve středu odpoledne ti, kteří oplakávali mladého kulturistu Oskara. Muže, jehož zastřelil minulé úterý šílený střelec Vitásek. Obřadní síň byla zaplněná do posledního místa. Kromě rodiny dorazily jeho přítelkyně i partnerky z minulosti. Přišli kamarádi, spolužáci ze škol, parta z fitness centra i lidé, kteří Oskara znali přes firmu jeho tatínka. Smutek byl v síni víc než hmatatelný.

„Hajzl jeden, zabít tolik lidí, i našeho Oskara. Snad se smaží v pekle,“ rozohnil se jeden ze smutečních hostů. „Oskar ani ti další lidé si to nezasloužili, ti byli jen ve špatný čas na špatném místě,“ dodal další z příchozích s věncem v ruce. Oskar byl podle kamarádů vždycky usměvavý.

Bílou zaoblenou rakev zdobilo množství fotek Oskara s rodinou či kamarády, celá byla popsaná dojemnými vzkazy. „Okinku, budeš vždy v našich srdcích,“ stálo v čele rakve největším písmem. Na boku byl tajemný nápis Oumuamua, havajské označení pro „posla z budoucnosti“.

Rozdal by se pro vás

Na začátku obřadu přišel malý šok. Smuteční síni totiž protnuly ostré texty amerických raperů, které Oskar rád poslouchal. Na závěr naopak zazněl duet Karla Gotta s dcerou Charlottou „Srdce nehasnou“, během něhož rakev klesla do útrob katafalku…

Poté si vzal slovo Oskarův tatínek Oskar J. starší. „Co na to říct? Okin by byl nadšený, kdyby vás tady všechny viděl. Rozdal by se pro vás, byl to bohém, kterého nešlo nemilovat. Kdyby mohl, řekl by, ať se teď jdeme všichni opít,“ řekl. Sálem se na malou chvilku ozval alespoň krátce hořký smích…

Poprvé dorazil včas…

Slova plná smutku, pocit nespravedlnosti nad jeho osudem. Takové byly nejčastější reakce lidí, kteří přišli k poslednímu rozloučení s tolik oblíbeným Oskarem. „Hodný člověk, poslední, který by si něco takového zasloužil… Byli jsme spolu tři roky, stále tomu nemůžu uvěřit,“ řekla jeho bývalá partnerka (28), která nechtěla být jmenována.

„Znal jsem ho odmalička přes jeho tátu, se kterým podnikám. Byl to veselý, stále dobře naladěný kluk. Přestože si v životě také prožil svoje,“ řekl Petr Hoffmann (44).

Obzvlášť hořce zní slova od spolužáka ze základní školy Tomáše (28): „Znám ho od třetí třídy. Rád chodil všude o pět minut pozdě. V ten osudný den poprvé někam přišel včas…“

Náhodné oběti

Své náhodně vybrané oběti popravil šílený hypochondr Ctirad Vitásek (†42) v čekárně traumatologie v úterý 10. prosince. Zastřelil sedm lidí a dva zranil. Mezi mrtvými jsou dva pracovníci ostrahy věznice Petr Š. (†39) a Petr L. (†49) a jejich bývalý kolega Robert P. (†46).

Zabil také čtyři roky v důchodu přesluhující laborantku z nemocnice Danu T. (†64) i manželku poručíka Celní správy Simonu (†51), která seděla v čekárně na vozíčku. Sedmou obětí byla seniorka (†68), která podlehla zraněním i přes rychle provedenou operaci za dva dny. Další dvě osoby v čekárně vyšinutý vrah postřelil.

Motiv stále šetří

Motiv šílené střelby policie vyšetřuje, jako nejpravděpodobnější se zdá, že Vitáska pronásledovala utkvělá představa, že má rakovinu a nikdo ho nechce léčit. „Policisté nadále provádějí procesní úkony, rovněž výslechy svědků a zjišťují další informace, které dál vyhodnocují,“ řekla mluvčí Pavla Jiroušková.

Na sbírce jsou miliony

Veřejnost soucítí s oběťmi vraha a jejich rodinami. Lidé poslali na konto veřejné sbírky 73030761/0710 zřízené Fakultní nemocnicí Ostrava už částku 4 365 144 korun! Další peníze dá pozůstalým město, krajský úřad i porubský obvod. Sbírka fakultní nemocnice pokračuje do 31. března.