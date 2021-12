Policie ve floridské zoologické zahradě při zásahu postřelila tygra malajského. Zvíře později zranění podlehlo. Stalo se tak poté, co se šelma zakousla do ruky uklízeči, který se zřejmě snažil zvíře pohladit či krmit, přestože u výběhu neměl co dělat. Informuje o tom zpravodajský web BBC.