Na sklonku loňského roku zaujala řidiče zpráva, že už není nutné s sebou v autě vozit fyzickou zelenou kartu. Předcházela jí stížnost muže s iniciály Z. B. ze Středočeského kraje, který během policejní kontroly ve voze našel pouze neplatný důkaz povinného ručení. Kontaktoval proto svoji pojišťovnu a nechal si potvrzení zaslat na e-mail, který policistům následně ukázal.

Protože měl ale dokument jen v elektronické verzi namísto „papírové,“ policistka mu za to uložila pokutu 1500 korun. To si muž nenechal líbit a odvolal se. Na přestupek reagoval podle informacích uvedených v rozhodnutí ministerstva financí: „Chtěl jsem předložit zelenou kartu emailem!!!“

Elektronická zelená karta zatím spíš v individuálních případech?

„Jakkoli je nepochybné, že doba a technologie jdou kupředu, je v tomto případě dle názoru správního orgánu nutné věc posoudit tak, jak je stanovena zákonem,“ reagoval ve svém prohlášení následně správní orgán. Zákon totiž neuvádí, že zelená karta by měla být předložena výhradně v listinné podobě. Za důležitější je považovaný účel předložení, a to nechat dotyčného policistu jednoduše ověřit, jestliže má řidič sjednané pojištění odpovědnosti. Z. B. tedy spor o elektronické podobě zelené karty vyhrál, ministerstvo financí mu dalo za pravdu.

„Lze tedy shrnout, že povinnost předložit zelenou kartu podle § 17 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je splněna i tehdy, jestliže řidič předloží zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu,“ uvádí se v rozhodnutí správního orgánu. Zároveň šlo ale o individuální rozhodnutí. Přestože v případném sporu o podobě zelené karty byste pravděpodobně vyhráli, policie nevydala jasné vyjádření, že jim automaticky stačí předložit zelenou kartu přes telefon. Co na to ministerstvo financí?

Úřední ping-ping

„Sice jsme rozhodovali v individuálním případu, ale předpokládám, že to je precedens a takto by to mělo platit do dalších dní pro všechny. Ale reálná metodika toho, jak to budou policisté kontrolovat a vyžadovat a co je pro ně efektivnější, to je na ministerstvu vnitra, i když do budoucna je možné elektronickou kartu ukazovat,“ uvedl pro Blesk zprávy tiskový mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

„Principiálně Policie ČR nemá žádný problém s digitalizací, nicméně je nutné respektovat platnou legislativu,“ uvedl Blesku tiskový mluvčí policejního prezidia David Schön. Zároveň dodal, že tuto problematiku policie stále komunikuje. „Oslovili jsme příslušné ministerstvo a čekáme na stanovisko v této konkrétní věci,“ dodal.

Nenechte policisty čekat, mohli byste dostat pokutu

Stále se tak doporučuje listinná podoba zelené karty, a to i z důvodu případného vybití telefonu nebo výletu za hranice. „Při cestách do zahraničí je stále potřeba mít kartu v tištěné podobě,“ uvedla mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová pro Deník. Přesto pojišťovny jako je Allianz či Pillow a další nabízí uložení zelené karty přímo do svých mobilních aplikací.

Lhůta pro předložení zelené karty se navíc pohybuje v řádu minut. Pokud u sebe řidič zelenou kartu nemá, tak sice může zkusit kontaktovat svého pojistitele s žádostí o elektronické zaslání, čas má ale vymezený trpělivostí dotyčného policisty. Ten nemá povinnost čekat na předložení dlouhé minuty. Ještě spornější může být dodatečné ověření zelené karty.

Správní orgán v rozhodnutí o elektronické zelené kartě u pana Z. B. připustil domněnku, že pokud bude elektronická zelená karta, mohlo by být možné předložit v elektronické podobě i řidičský průkaz. To je ale zatím problematické, protože jak uvedl sám obviněný, zelená karta není narozdíl od řidičského průkazu veřejnou listinou.