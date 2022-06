Pes by měl dostávat denně 50 mililitrů vody na každé kilo své váhy. V létě by se měl příjem tekutin zvednout až na dvojnásobek. Psi totiž nemají potní žlázy, ochlazují se většinou jen vyplazeným jazykem a zrychleným dýcháním. Dostatečný přísun tekutin jim pomáhá k ochlazení a brání případnému přehřátí organismu. Vodu je třeba také častěji měnit.

Ven ráno a večer

V teplém počasí potřebuje pes třikrát vice vody, než obvykle. Neměl by ale dostat vodu ledovou, mohl by z ní nastydnout. Je třeba upravit také vycházky, v horkých dnech by měly být kratší a častější. Nejvhodnější na venčení jsou v takovýchto dnech brzké ranní a pak večerní hodiny. Na přímém slunci by se měl pes pohybovat minimálně, neměl by na něm běhat.

V létě je potřeba psům vodu častěji dolévat a měnit | Jana Ulrichová

Dehydrataci ukážou dásně

Dehydrataci psa pozná majitel podle dásní zvířete. Pokud jsou vlhké a po mírném zatlačení prstu hned zčervenají, je pejsek v pořádku. Pokud ale dásně červenají pomalu, mají vybledlou barvu, může se jednat o dehydrataci. Je možné také stisknout a mírně povytáhnout psovi kůži za krkem. Když se hned vrátí na své místo, má pes tekutin dostatek. Vrací-li se ale kůže na své místo pomalu, musí se pes napít.

Vývar nebo konzerva

Pokud pes pít odmítá, je možné zlepšit jeho pitný režim namočením granulí do vody nebo jejich zalitím vývarem. „Vodu může dostat i v konzervě, která na rozdíl od granulí již z velké části obsahuje vodu. Pokud pes nechce pít nic, je nutné s ním dojít k veterináři, aby ho prohlédl a případně dodal tekutiny infuzí,“ řekl odborník na výživu psů Jiří Švihálek z Yoggies.cz.

V horkých dnech je zapotřebí dohlížet na pitný režim u psů | Jana Ulrichová

Pozor na stojaté vody

Pokud chodíte se psem do přírody, je třeba dávat pozor na to, odkud pes pije. Ze špinavých kaluží a rybníků se stojatou vodou, kde se hromadí bakterie, mohou mít pak psi žaludeční obtíže. V takovém případě doporučují odborníci psí probiotika a prebiotika. „Pomáhají posilovat zažívání a celkovou imunitu,“ řekl Jiří Švihálek s tím, že v létě by měli mít majitelé psů při venčení u sebe i cestovní láhev na vodu.