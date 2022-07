Proč se majitel mladého křížence labradora zbavil, v útulku netuší. „Musel ho tam odvézt někdo z větší dálky. Kdyby byl z blízké vesnice, rozhodně by se vrátil domů,“ řekl ošetřovatel Jiří Volf. „Je to smutné,“ dodal.

Osvald si s ošetřovatelem Jiřím Volfem dobře rozumí | Jana Ulrichová

Vrácen z adopce

Osvald je přitom podle pracovníků útulku skvělý pes. „Je hravý a učenlivý. Z mého pohledu má velký potenciál, já ho mám prostě rád,“ netajil se ošetřovatel, který zároveň přiznal, že Osvald má už jednu nepovedenou adopci za sebou. Majitelé ho během tří týdnů vrátili, což Oskarovi na sebevědomí nepřidalo. Od té doby je ještě více ostražitý, chvíli mu trvá, než získá důvěru.

Osvald je krásný kříženec labradora | Jana Ulrichová

Je to sportovec

Osvald proto potřebuje člověka, který už má zkušenosti se zvládáním větších plemen. Protože je akční, hodil by se ke sportovně založenému páníčkovi. „Bavilo by ho běhat u kola, troufnul bych si s ním i na agility. Rád chodí na procházky, je rád, když jste s ním a věnujete se mu. Co mu člověk vtiskne nebo mu nastaví jako zábavu, to bude dělat,“ řekl Jiří Volf.

Nechce být sám

V útulku už Osvald zvládnul základní povely, na všechno ale potřebuje čas. „Když k němu přijdete poprvé, působí nezvladatelně. Má radost, takže po vás hopsá a šlape. Je na něm vidět, že by chtěl být s lidmi, chybí mu to. Vadí mu, že je sám,“ řekl Jiří Volf.

Osvald má rád hračky | Jana Ulrichová

K domku se zahradou

Pracovníci útulku by Osvalda viděli nejraději u rodinného domu se zahradou, u majitele, který mu dá pocit jistoty a dokáže ho fyzicky zvládnout. Zájemci, kteří by chtěli dát Osvaldovi domov, mohou kontaktovat Útulek pro zvířata v nouzi v Plzni telefonicky na čísle 724 317 314.