Na křížence staforda Sama (5) neměl majitel čas. Pes proto skončil uvázaný na zahradě, která sousedila s železniční tratí. To ho poznamenalo. Vlaky od té doby nemá rád, přehnaně reaguje i na ostatní pro něj neznámé věci. V útulku v Tachově, kde se teď o něj starají, se ho snaží napravit tak, aby mohl odejít do nového domova.

Původní majitel se Sama vzdal, protože na něj neměl čas. „Pejsek žil v zahrádkářské kolonii, kde byl přivázaný k boudě. Majitel mu zajišťoval jen to základní, krmení a vodu.“ popsala provozovatelka tachovského útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová.

Sam je hezký kříženec staforda | Jana Ulrichová

Trauma z vlaků

Zahrada, kde Sam žil, navíc sousedila s tratí, kde projížděly vlaky „Jejich houkání a pískání mu způsobilo trauma. Na všechno rušivé reaguje přehnaně, ze strachu štěká a pouští hrůzu,“ popsala. V útulku teď proto se Samem intenzivně pracují, snaží se ho navyknout na okolní svět. Učí ho, že cyklistů, aut a ani lidí na ulici se nemusí bát.

Radši na venkov

Noví majitelé, kteří by se chtěli Sama ujmout, si toho všeho musí být dobře vědomi. „Je to úžasný a skvělý pejsek, nicméně má svoje „ale“. Hledáme pro něj rodinu, která má zkušenosti s bull plemenem. Někoho, kdo bude umět zaměstnat jeho chytrou hlavu a úžasné sportovní tělo,“ řekla Gabriela s tím, že nejvhodnější by pro něj byla rodina žijící na vesnici. „Byli bychom rádi, kdyby se úplně vyhnul ruchu města,“ vysvětlila.

Baví ho canicross

Sam není žádný pecivál, je to sportovec, který potřebuje hodně vyžití. „Běhám s ním dvakrát v týdnu canicross. Máme zatím natrénovanou pouze pětikilometrovou trasu, protože tady po okolí útulku zas tolik možností není. Doprava, auta, to je pro něj problém, ale trénujeme, aby to zvládal. Je velice šikovný,“ řekla Gabriela.

Gabriela Jägerová se Samovi hodně věnuje, odbourat jeho strachy není jednoduché | Jana Ulrichová

Klid a bezpečí

Sam potřebuje klidnou a vyrovnanou rodinu, která mu dá pocit jistoty. „Hodil by se dovnitř, boudy a řetězu si užil až až. Momentálně ho máme ve vnitřním kotci, kde má v době rozrušení klid. Může se tam uvolnit, cítí se tam bezpečněji,“ řekla Gabriela. Dodala, že Sam by měl být v rodině jako zvířecí jedináček, další psy kolem sebe sice zvládá, jak ale reaguje na kočky a ostatní zvířata, neměli v útulku příležitost vyzkoušet.

Zdravý, kastrovaný

Sam je naprosto zdravý. Je kastrovaný očkovaný a čipovaný. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.