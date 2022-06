Je známo, že až 10,6 milionů zvířat trpí při pokusech zbytečně. Existuje mnoho jiných metod, které zvířata nezneužívají, jsou často levnější a přinášejí rychlejší a přesnější výsledky. Občanská iniciativa Za pokusy bez zvířat proto vyzývá evropskou komisi ke změně legislativy.

Znehubnění králíci | Svoboda zvířat

Češi vedou

Iniciativa v rámci Evropské unie nashromáždila už téměř 625 tisíc podpisů. „V Česku se podařilo získat osmdesát čtyři tisíc čtyři sta podpisů. Na počet obyvatel je to nejvíce z celé Evropy,“ řekla zástupkyně Svobody zvířat Barbora Bartušková Večlová. „Máme radost z toho, že se Češi staví za zvířata a jsou vzorem i pro další země v Evropě,“ dodala s tím, že podepsat tuto iniciativu lze online, a to až do konce srpna.

Pomáhají influenceři

To, že lidem není osud laboratorních zvířat lhostejný, dokládá i množství finančních darů, které odeslali zájemci současně s podpisem. V rámci kampaně se vybraly už 3 222 911 korun, které organizace investuje do dalšího získávání podpisů. Organizace k tomu využívá i influencery. „Celá kampaň je založená na videu s bezprostředními reakcemi lidí, kteří sledují reálné záběry pokusů na zvířatech. Podobná videa podle českého vzoru vznikají i v dalších organizacích po celém světě, např. v Bulharsku, Polsku, Německu a Rakousku. Naše video pomohlo nasbírat několik tisíc podpisů i na Slovensku,“ doplňuje specialistka na online komunikaci Jolana Haismanová.

Laboratorní bígl | Svoboda zvířat

Králík jako symbol

Součástí kampaně byla i akce Světlo pro zvířata z laboratoří, kterou Svoboda zvířat uspořádala v Praze. Umělecká projekce byla inspirovaná motivy z knihy Alenka v říši divů, především ilustracemi jednou z hlavních postav, králíčka, který je častým symbolem kampaní pro ukončení testování. „Některá zvířata chovaná pro účely pokusů nevidí přirozené světlo za celý svůj život. Světlo se proto stalo komunikačním prostředkem v naší performanci, která chce divákům tuto smutnou skutečnost přiblížit,“ uvedla autorka projekce, Gabriela Procházka, která spolupracuje i s festivalem Signal.