Historický domek volal po opravě již delší dobu. Andrea se proto připravovala na to, že ho opraví. Nakoupila stavební materiál a plánovala zahájení rekonstrukce. Jenže pak přišlo v červnu 2021 tornádo, která na jižní Moravě zničilo několik set domů.



Pomáhala, jak se dalo

Andrea neváhala a veškerý stavební materiál odvezla lidem, kterým tornádo vzalo v podstatě vše. „Řekla jsem si, že můj domek ještě vydrží, ale ti lidé nemají kde bydlet a nutně potřebují rychlou pomoc,“ uvedla. Navíc pomáhla lidem po tornádu odklízet i trosky zničených domů.

Drobná žena vede také psí útulek Dočasky.cz, kde poskytuje láskyplnou péči přibližně dvou desítkám psů. Někteří z nich přitom byli považováni za extrémně nebezpečné a napadající lidi. To platilo ovšem jen do okamžiku, než se dostali do péče Andrey. Ta si dokázala poradit s každým.



Hrozí zhroucení

Jenže, nyní se sama ocitla v nouzi. Vzrostlý topol, který spadl z vedlejšího pozemku těsně před její dům, narušil statiku domu natolik, že v něm nesmí bydlet.

Není divu, mezi zdmi a stropem vznikla až deset centimetrů široká mezera. Bezprostředně hrozí zhroucení.



Bydlí v mobilheimu

Provizorně bydlí Andrea v mobilheimu (přenosný obytný dům – pozn. red.), v němž zatím neteče voda a nefungují sítě. I toto velmi skromné bydlení má ale zatím jen dočasně. Dokázala totiž za něj zaplatit pouze zálohu. Pokud nedá dohromady zbývající část, přijde i o něj a navíc bude muset na vlastní náklady zajistit převoz mobilheimu zpět jeho původnímu majiteli.

Andrea e tak ocitla v zoufalé situaci a nyní sama potřebuje pomoci. Momentálně je nutných asi 300 tisíc korun. Peníze jsou potřeba, aby mohla doplatit mobilheim a nechat do něj zavést sítě. Pomoc jí můžete prostřednictvím této sbírky.

VIDEO: Ukázka práce Andrey. Tyto dvě feny děsily obyvatele obce na Žďársku. Stačilo pár týdnů u ní a jsou jak beránci.