Z útulku do útulku. Tak by se dal shrnout dosavadní život mladé kříženky Sami (asi 1). Původní majitelka si ji z jednoho útulku adoptovala. Zjistila ale, že ji nezvládá, a tak Sami skončila opět v kotci, tentokrát v Psím domově v Řepnici na Litoměřicku.

Mladá žena, která si temperamentní fenku adoptovala, přecenila své síly a schopnosti. Včas si to ale uvědomila a dobrovolně se jí vzdala. „Tak se Sami ocitla u nás. Nemám tohle ráda, ale pro pejsky děláme, co můžeme,“ řekla majitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Sami má ráda hračky | Jana Ulrichová

Potřebuje zabavit

V útulku brzy zjistili, proč majitelka fenku nezvládala. „Je velice temperamentní, živá a běhavá. Je to taková psí divoška. Je mladá, ráda si hraje, ráda prohání psy, ráda nosí aporty,“ řekla majitelka útulku s tím, že Sami potřebuje pořádně zabavit, vyžaduje hodně pohybu a venčení několikrát denně. Byla by vhodná i na agility. Je cvičitelná, ráda se učí.

Radostně válcuje

Pokud se nový majitel bude Sami dostatečně věnovat, může s ním žít i v bytě, ideální by pro ni ale byl domek se zahradou a mladší, aktivnější páníčci. Sami má ráda děti a vychází i s ostatními zvířaty. Divoce se k nim ale vrhá, takže může menší děti nebo domácí mazlíčky převálcovat. „I za tím stojí její temperament, nemyslí to zle, je prostě taková,“ dodala Maskulanisová.

Sami je přátelská i k ostatním psům, v útulku má kamaráda Bohouška | Jana Ulrichová

Do kotce už ne

Sami je naprosto zdravá, čeká ji už jen kastrace, pak bude připravená odejít do nového domova. Majitele jí budou v útulku vybírat velmi pečlivě tak, aby se už do kotce nemusela nikdy vrátit. Zájemci, kteří by se chtěli Sami ujmout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.