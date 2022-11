Bruno je obřík s laskavým srdcem. V útulku čeká na nový domov už tři roky

Původní majitel Bruna zanedbával a zřejmě ho i nedostatečně krmil. „Nepečoval o něj, proto jsme se domluvili, že ho od něj převezmeme. Když k nám Bruno přišel, vážil dvacet tři kilogramy. Teď má padesát sedm,“ řekla vedoucí útulku Renata Kristková.

Podle vedoucí útulku Renaty Kristkové je Bruno obr s velkým srdíčkem | Jana Ulrichová

Velké srdce

I když je Bruno velký černý, na první pohled hrůzu nahánějící obr, je to sympaťák s holubičí povahou. „Je to krásný, milý pes s velkým srdíčkem. Rád se mazlí, umí si o to říct. Jeho velikost ale lidi odrazuje. Přitom srdce a to jak se chová k ostatním lidem a zvířatům, je mnohem důležitější, než jeho velikost,“ řekla vedoucí s tím, že by Brunovi velmi přála najít správnou rodinu.

Bruno vyhlíží v útulku nový domov už třetím rokem | Jana Ulrichová

Na vycházky s dětmi

Původní majitelé tvrdili, že v minulosti Bruno napadl člověka. V útulku u něj ale žádný náznak agrese nezaznamenali. „Vypozorovali jsme, že nemá rád cyklisty, s těmi má problém. Tady v útulku na nás ale nikdy nezavrčel, po nikom se neohnal,“ řekla Renata Kristková s tím, že naopak je velmi milý a mazlivý. Na vycházky ho mohou brát i starší děti a studenti Střední školy zemědělské a veterinární, v jejímž areálu útulek sídlí.

Parťák pro seniory

Bruno je už starší pes, není proto náročný na pohyb. Stačí mu krátké vycházky. „Má rád klid, často spí, rád odpočívá. Proto bych ho nedoporučovala k malým dětem. Viděla bych ho radši u starších lidí, kteří by s ním byli doma. Byl by jim dobrým společníkem. Společnost lidí miluje a užívá si ji,“ řekla vedoucí. Dodala, že nejvhodnější by byl pro Bruna domek se zahrádkou, kam by mohl chodit podle potřeby. Do nové rodiny by ho raději doporučovala jako zvířecího jedináčka.

Bruna zvládnou venčit i větší děti. Během návštěvy Blesk tlapek s ním byli na procházce studenti Střední školy zemědělské a veterinární | Jana Ulrichová

Volejte útulek

Bruno je stále ještě v dobré kondici. Zdravotní problémy nemá. S ohledem na jeho věk a váhu dostává jen různé doplňky stravy, hlavně kloubní výživu, Zájemci, kteří by si chtěli Bruna adoptovat, a nechal ho u sebe v klidu dožít na zahrádce, mohou kontaktovat Útulek Pet Heroes v Lanškrouně telefonicky na čísle 724 813 222.