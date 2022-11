Kočky z Chýnova zůstávají pod dohledem. Jsou nemocné a podvyživené, policie prošetřuje týrání

Patnáct z 26 odebraných koček, převzal do péče spolek Pet Heroes, který provozuje útulek v Lanškrouně. Blesk tlapky je tam navštívily. I když jsou kočky teď v teple, mají kvalitní krmení, dostatečnou péči a jsou pod dohledem Krajské veterinární správy, nejsou ještě zdaleka fit. „K nám jich bylo převezeno čtrnáct, jeden kocourek musel zůstat v Praze na klinice, protože už při odchytu byl ve velmi vážném stavu. Bohužel zemřel,“ řekla vedoucí útulku Renata Kristková.

Kočky jsou stále v léčení, některé trpí průjmy, jiné jsou na tom lépe, ty už čeká kastace

Průjmy a záněty

Všechna přijatá zvířata byla v zuboženém stavu. „Byla podvyživená, jedna kočička vážila jen 1,30 kilogramu. Spoustu z nich doteď trápí záněty, mají bolavé dásně, špatné zuby a průjmy, takže jsou stále v léčení,“ popsala vedoucí. Dodala, že dvě kočičky mají stále problémy s dýchacími cestami. Čeká je proto odběr vzorků a laboratorní vyšetření, aby se zjistilo, co je příčinou.

„Některé z koček jsou mazlivé," ukázala vedoucí útulku Renata Kristková

Dlouhá karanténa

Jak dlouho ještě zůstanou odebrané kočky v karanténě, není jasné. „Nedokážu odhadnout, jestli to bude týden nebo dva, nejsou ještě zdravé, je potřeba je doléčit. Samozřejmě budeme rádi, když to bude co nejdříve, chceme, aby měly volný pohyb,“ řekla vedoucí s tím, že kočky, které jsou na tom už lépe, teď čekají první zákroky, ošetření zubů a kastrace.

Pod dohledem

Kočky jsou v karanténě pod stálým veterinárním dohledem. „Měli jsme tu kvůli nim už dvě kontroly z Krajské veterinární správy. Na základě jejich pokynu jsme kočičky dali do klecí jednotlivě, každou zvlášť,“ popsala Renata Kristková s tím, že veřejnost je za to ale kritizuje. „Mrzí mě to, protože děláme jen to, co nám doporučila veterinární správa. Ty kočky tam žily šestnáct let v hrozných podmínkách, byly tam zavřené v popelnicích, zatímco my tady jen dodržujeme karanténu. A ve finále se to obrací proti nám. Lidé by měli vědět, že pro ně děláme první poslední,“ posteskla si.

Kočky jsou stále v karanténě, na pokyn Krajské veterinární správy, která je sleduje, jsou každá zvlášť ve své kleci

Budou k adopci

Většina chýnovských koček je podle veterinářů staršího věku, jsou navíc poznamenané příšernými podmínkami, ve kterých žily. Ošetřovatelé z útulku přesto doufají, že se brzy zotaví a co nejdříve odejdou do nových domovů. „Adopce nebudeme zdržovat. Propadly státu, takže po vyléčení mohou odejít do nových domovů,“ řekla vedoucí.

Spolek Pet Heroes, který provozuje útulek v Lanškrouně, přijal 15 koček z Chýnova

Šlo o týrání?

Případem chýnovských koček se zabývá táborská kriminálka. „Zahájila řízení pro podezření z trestného čin týrání zvířat,“ řekla policejní mluvčí Lenka Pokorná s tím, že vyšetřovatelé si vyžádali znalecké posudky. Na jejich závěry teď čekají. Co je s majitelkou koček, není jasné. Po odběru zvířat ji záchranka odvezla do nemocnice. Zda je stále ještě hospitalizovaná, nechce nikdo říci.