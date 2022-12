Partneři synka (3) mučili: Po dlouhé ledové sprše a bití se mu zastavilo srdce. Matce hrozí za mřížemi 3 roky, partnerovi 11,5 !

Dítě dvojice týrala pro malicherné důvody i několikrát denně. Třeba když jim přišlo, že byl tehdy ještě ani ne tříletý kluk drzý. Ještě studující máma s partnerem ho dle obžaloby jak oblečeného, tak nahého bili vařečkou nebo bambusovou tyčí a na nejméně deset minut jej dávali pod studenou sprchu.

„Bylo to například za to, že si oblékl něco naruby, nebyl dost rychlý nebo neudělal to, co už dříve uměl. Byly to naprosto běžné banality u tříletého dítěte, které rozhodně nelze trestat tímto způsobem,“ uvedla pro televizi CNN Prima News státní zástupkyně Lucie Žabková.

Zlomil o něj tyč

Vše vyústilo v březnu letošního roku. Ten den byla matka ve škole a její přítel zůstal s dítětem doma sám. Kloučka svlékl donaha a sprchoval jej ledovou vodou tak dlouho, že dítě začalo kolabovat. I když chlapeček trpěl tak, že padal, pomočil se a pokálel, trýznitel nepřestával a dítě si přidržoval. Pak ho nechal ve výkalech a studené vodě ležet a ještě ho praštil vařečkou přes zadek.

Klučík totiž nevylezl ze sprchy, když mu to poručil. Pokračoval tím, že dítě mlátil po hlavě bambusovou tyčí, až se o něj zlomila. To měl být trest za to, že se zmučené dítě pokálelo, když jej nahé a mokré hodil v obýváku na sedací pytel. Hocha nechal ve výkalech ležet a otevřel na něj okno. Až téměř po dvou hodinách zavolal záchranku, když viděl, že nedýchá.

Nahý na parketách

Záchranáře zarazilo, že bezvládné dítě leželo zcela nahé na holé parketové podlaze. Klouček byl podchlazený na 27 stupňů a došlo u něj ke srdeční zástavě. Naštěstí se ho podařilo vzkřísit a vrtulník jej přepravil do nemocnice, kde ho zachránili. Nyní je v pěstounské péči.

Měsíc muk

Mučení dítěte probíhalo denně téměř měsíc. Začalo, když chlapcova matka vyměnila jeho náhradního tatínka za jiného. Lukáš K. je nezaměstnaný, údajně dealoval marihuanu a pervitin.

Učitelky hlásily modřiny

Než si matka kloučka našla nového amanta, byl usměvavý a hravý. „Po této výměně začal plakat, byl unavený, hladový a bázlivý. Nechápu, jak někdo takhle úžasnému dítěti mohl ublížit,“ řekla u soudu učitelka mateřské školky, do níž chlapeček chodil. Zde si s kolegyněmi všimly podezřelých modřin na jeho těle, nafotily je a daly podnět k prošetření.

Rozsudek je nepravomocný

Podle zjištění CNN Prima News Krajský soud v Hradci Králové matce ve čtvrtek udělil za týrání tříletý trest odnětí svobody. Ženin přítel odešel od soudu s trestem 11 a půl roku za mřížemi. Obžaloba muže kromě týrání vinní z pokusu o vraždu a prodeje drog. Dohromady mají navíc oba obžalovaní zaplatit odškodnění ve výši milionu a půl korun.

To, jestli partneři budou chtít proti rozsudku odvolat, zatím není jasné.