Otec (32) z Chomutova se pokusil zavraždit miminko: Dostal 15 let vězení, holčička si ponese následky

Strašný případ se odehrál v dubnu letošního roku. Libor B. (32) z Chomutova se pokusil zavraždit vlastní dceru. Údajně pouze proto, že plakala. Miminko skončilo ve vážném stavu v nemocnici. Holčička naštěstí přežila, ponese si však celoživotní následky. Soud v úterý poslal Libora B. na patnáct let do vězení, rozsudek je pravomocný.

V dubnu Libor B. pod vlivem alkoholu brutálně a opakovaně napadl svou ani ne dvouměsíční dcerku. Podle obžaloby dítě tloukl a házel s ním. Vadilo mu, že holčička plakala. Děťátku způsobil tak vážná zranění, že skončilo v nemocnici. Dívenka bude mít doživotní následky.

Soud otce v úterý poslal za pokus o vraždu do vězení na 15 let a musí podstoupit ambulantní protialkoholní léčení. Rozsudek je pravomocný. Libor B. u soudu projevil lítost nad tím, co provedl. „Ze srdce toho lituji. Tohle se nemělo stát. Mrzí mě to,“ řekl muž soudu. Před senátem zároveň prohlásil vinu. Jednání se tak obešlo bez dokazování. Znalci muže označili za podprůměrně inteligentního člověka se sklony k agresivitě, a to právě především pod vlivem alkoholu.

Krátce po incidentu promluvil pro CNN Prima News rodinný známý. Ten tvrdil, že Libor B. měl údajně týrat své děti, dokonce i manželku. „Byl napitý a vlastně ho rozčilovalo, že to malý brečelo, že neměl klid. Tak s ní párkrát hodil o postel,“ sdělil televizi. Navíc následně nikdo nešel s holčičkou k lékaři, přestože byl její zdravotní stav špatný a postupně se zhoršoval. Na vyšetření se s ní otec vydal až po několika dnech od incidentu.

„Od doktora mi volal, že si tam malou nechali, má krvácení do mozku a že mu v sobotu spadla na hlavičku. Řekl jsem mu, že je pěkný idiot, když to nechal od soboty až do čtvrtka,“ doplnil tehdy známý.

Policisté po těchto událostech muže obvinili z pokusu o vraždu, žádali pro něj vazbu, protože v rodině je další nezletilé dítě. Soudce ji ale neuvalil a pouze stanovil podmínky pro vyšetřování na svobodě. Jednu z nich, že nesmí pít alkohol, však otec záhy porušil. O několik dní později si policisté v centru Chomutova všimli zjevně opilého a pokřikujícího muže. Poznali, že jde o Libora B., a proto jej zatkli. Následně ho vyšetřovali vazebně.