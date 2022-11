Brutální šikana chlapce (12) na Mělnicku: Bili ho, kopali a plivali po něm! Hoch nyní zvrací ze stresu

Dvanáctiletý hoch nastoupil na začátku školního roku na novou školu ve Mšenu na Mělnicku. Měl to pro něj být start v neznámém prostředí, kde si snad brzy najde mezi spolužáky kamarády. To se ale nestalo.

„Ve dvě hodiny mu jel autobus od školy. Ve dvě hodiny nepřijel, nepřijel ani ve tři hodiny a ani ve čtyři hodiny,“ vypráví pro CNN Prima News matka chlapce. Ani ve snu by ji nenapadlo, co se o pár minut později dozví. Před pátou hodinou přijala hovor z neznámého čísla a zůstala v šoku. Jejího syna kdosi našel brečícího a zmláceného v poli.

Surové kopy do břicha a bití pěstmi

Na videu, které má televize k dispozici, jde vidět vystrašený dvanáctiletý chlapec a další, zhruba o dva roky starší spolužák. „Ty si teplouš? Proč si lakuješ nehty?,“ útočí na zjevně roztřeseného a uplakaného hocha agresor. Pak se ale situace ještě zhorší, když starší teenager do mladšího dítěte začne kopat a bít ho. Na záběrech je slyšet hochův nářek a prosby, aby ho agresor nechal být, to se ale bohužel nestalo.

„Ostatní na mě flusali a ten hlavní mě kopal do břicha, když jsem byl na zemi, bouchal mě do hlavy pěstmi,“ svěřuje se televizi s traumatizujícím zážitkem chlapec.

K incidentu došlo po vyučování mimo pozemek školy. Ředitelka dle zjištění televize poskytla policii potřebné informace o tom, k čemu mezi žáky její školy v září došlo. „Mělničtí policisté celou záležitost prošetřili, vyslechli všechny zúčastněné osoby včetně dalších svědků a s ohledem na věk podezřelého byla celá záležitost odložena,“ uvádí pro televizi mluvčí policie Středočeského kraje Pavel Truxa. Případem se bude dále zabývat Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Chlapci hrozí doživotní trauma

„Nejezdí se mnou do města, protože se bojí, že nás někdo napadne. Nechodí ani ven. Když mu řeknu, že jde do školy, tak ráno vstane, začne zvracet a třepat se,“ popisuje současnou situaci matka. Jejímu synovi musel být vytvořen také individuální plán, protože se do školy po traumatizujícím zážitku vrátit nemohl. Matka by dítě chtěla přeřadit na jinou školu, to prý ale z kapacitních důvodů není možné.

Následky šikany si chlapec ponese zřejmě velmi dlouho. „Je vůbec otázka, jestli se s tím během života srovná,“ konstatuje psycholog Karel Humhal.