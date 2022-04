Po pravidelné hádce dal Michal B. (46) ze Štramberku manželce Kateřině (†33) podle svých slov pár facek. Jenže ona upadla a zůstala bezvládně ležet. On ji odtáhl do ložnice a nechal svému osudu. Žena po pár hodinách zemřela na krvácení do mozku.

Dělník Michal B. přišel večer z práce, a doma na něj čekala prý opilá Kateřina. „Řekl jsem, ať jde raději chrápat, když je zase ožralá,“ vypověděl u soudu. Pak si šel pro pivo a relaxoval u televize na gauči. Žena se ke své smůle k partnerovi vrátila.

„Vypadala, že je úplně na šrot. Jsem jí říkal, že je už úplně vyjeb*ná. Začala cosi mumlat, že jen čumím na televizi a tablet. Chtěla mi ho vzít. Prostě mě hodně vytočila,“ objasňoval Michal B. soudu.

Rozzuřil se a manželce dal podle žalobce dvakrát ránu, po níž spadla nekontrolovaně hlavou vzad nejdříve na dveře a pak na podlahu.

Nechal ji bez pomoci

„Ztratil jsem jakoby rozum, nějak se mi zatemnilo. Nevím, jestli spadla sama, nebo jsem jí já pomohl. To si nepamatuji,“ dodal. „Bezvládné tělo následně uchopil a odtáhnul do ložnice, kde ji zanechal bez pomoci,“ popsal další sled událostí státní zástupce Vít Legerský.

délka: 00:45.36 Video Video se připravuje ... Mluvčí Krajského soudu v Ostravě Martina Schwettrová k případu Michala B. (46) ze Štramberku, který podle obžaloby ubil manželku (†33). Karel Janeček

Napadená do rána vykrvácela do mozku. Tou dobou Michal B. popíjel pivo, sledoval zprávy na tabletu, a pak usnul. „Cítím se nevinen. Rozhodl jsem se nevypovídat,“ cynicky uvedl u Krajského soudu v Ostravě. „Nikomu bych nepřál, aby se mu stalo to, co mně,“ politoval se obžalovaný na závěr.

Podivné partnerské vztahy

Dvojice byla spolu dlouhých 15 let. K tragédii došlo než loni v noci z 12. na 13. dubna, 14 dnů před Kateřininými 34. narozeninami. „Ona denně pila, neuklízela, neprala, nevařila, to jenom slibovala,“ postěžoval si na mrtvou Michal B.

Ale proč nevyhledala odbornou pomoc, neuměl říct. Prý se poslední tři měsíce jen hádali a vzájemně rvali.

Rodiče Kateřiny plakali

Oba rodiče usmrcené ženy během soudního líčení plakali. Vyjadřovat se k rodinné tragédii odmítají. Pouze u soudu zaznělo, že byl mezi prvními, jimž Michal B. po nálezu mrtvoly volal, Kateřinin otec. „Káča je mrtvá. Asi se udusila,“ tvrdil mu tehdy.

V den smrti manželky volal nadřízenému, že by si rád vybral dovolenou. „Poslouchej, mám průser a potřebuji volno. Manželka je mrtvá.“ stahovala si hovor z mobilu policie. Slovo »průser« nyní ale u soudu zlehčoval. Nemyslel tím prý, že by ženě ublížil.

Zavřou ho na několik let?

„Poškozená zemřela přes to, že obžalovaný zavolal v ranních hodinách na tísňovou linku. Měl se tak dopustit zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v trvání 5 až 10 let,“ řekla mluvčí krajského soudu Martina Schwettrová. Soud pokračuje výslechy svědků.