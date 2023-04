Zpět

Plakala a nevlastního otce Lukáše Csonku (24) to tak rozzuřilo, že s měsíční Laurou hodil na pohovku a ještě jí dal facku! Novorozeně utrpělo krvácení do mozku a má doživotní následky. Zuřivec z Orlové na Karvinsku si definitivně odpyká 16 let vězení. Potvrdil to nyní i odvolací Vrchní soud v Olomouci.