Matka s dcerou zasvětily život záchraně zvířat, 30 let provozují psí domov: Pomohly 12 000 psům!

Láska ke zvířatům, snaha pomáhat jim a zachraňovat je, provází zakladatelku útulku Miluši Maskulanisovou od dětství. „I v paneláku jsme pořád něco zachraňovali, měli jsme ježky, havrana,“ řekla s tím, že když se později přestěhovali na venkov do Řepnice, rozhodli se vybudovat u svého domu oficiální útulek.

Jana Kymrová a Miluše Maskulanisová provozují útulek už 30 let | Jana Ulrichová

Zadlužili se

Začátky nebyly snadné. „Vykoupili jsme pozemek, město Litoměřice nám tehdy dalo nenávratnou půjčku 300 000 korun s tím, že pro ně budeme provozovat odchytovou službu a budeme od nich brát nalezené psy a kočky,“ řekla. To ale samozřejmě nestačilo, a tak si vzali ještě miliónovou půjčku. „Nebylo to lehké, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme,“ dodala Miluše.

Útulek sídlí v Řepnici na Litoměřicku | Jana Ulrichová

Molinka a Brianka

První psi, kteří útulkem prošli, byla štěňata Molinka a Brianka. „Byli to nalezenci. S pánem, který si Molinku adoptoval, a později si vzal ještě další fenku, jsem dodnes v kontaktu. Brianku si zase vzali provozovatelé restaurace na Řípu, přišlo nám to symbolické,“ řekla Miluše Maskulanisová.

Tisíce zvířat

Od té doby prošlo útulkem obrovské množství zvířat. „Máme tu průměrně 400 psů za rok, takže za těch třicet let, co fungujeme, nám prošlo rukama už na dvanáct tisíc psů. Máme tu i kočky, neodmítli jsme ale ani kozlíka a koně,“ řekla.

Boxerka Berta, kterou si adoptovala z Psího domova v Řepnici | Jana Ulrichová

Redakční Berta a Bobina

Blesk tlapky s útulkem spolupracují od svého počátku. Díky reportážím, které v útulku vznikly, se mnoha psům podařilo najít domovy. Dva z nich putovali i do redakce Blesku. Reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová si z Řepnice adoptovala starší boxerku Bertičku a šéfredaktor Blesku Radek Lain s partnerkou Michaelou Valentovou si letos odvezli domů kříženku čivavy Bobinu.

Bobina, kterou si z útulku v Řepnici adoptovali šéfredaktor Blesku Radek Lain a jeho partnerka Michaela Valentová | Jana Ulrichová

Předala štafetu

Lásku ke zvířatům po Miluši Maskulanisové zdědila i její dcera Jana Kymrová, která teď vedení útulku převzala. Miluše se ale práce se zvířaty nehodlá vzdát, i když by si už mohla užívat důchodu. „To, že zvířatům pomůžeme, že se dostanou k dobrým lidem, je pro nás největší odměna. Dělám to ráda, je to prostě můj život,“ řekla. „To není práce, to je koníček,“ dodala její dcera s tím, že nyní mají v útulku 26 psů a 14 koček. Zájemci, kteří by si některé z nich chtěli adoptovat, mohou zavolat na číslo 602 893 442 a domluvit si návštěvu.