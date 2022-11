Štěně vytáhli z pekla. Timy byl mezi 58 psy zachráněnými ve Vlasaticích: Domov mu dala kolegyně z Blesku

Byla to láska na první pohled. Když naše kolegyně z fotoprodukce Martina Pěčková viděla fotografie šesti desítek psů z kauzy Vlasatice, její srdce okamžitě zahořelo pro jedno z odebraných štěňátek, Timyho. První adventní neděli už trávili společně.

Štěně jménem Timy (7 – 8 týdnů) pochází z Vlasatic na Brněnsku, kde v malém domku v naprosto nevhodných podmínkách drželi matka se synem na šest desítek psů. Zoufalí z toho byli sousedé i sami majitelé psů, kteří přiznali, že na smečku nestačí. Padesát osm psů včetně různě starých štěňat proto darovali zvířecím záchranářům.

Na první pohled

Timyho se společně s dalšími 24 psy ujal spolek Pes nejvěrnější přítel. Vypiplala ho dočaskářka Michaela Pivoňková, která k sobě domů přijala dvě fenky s devíti štěňaty. O adopci Timyho měla Martina jasno od první chvíle. „Uvažovala jsem o adopci štěněte už delší dobu. Když jsem pak viděla fotky Blesk tlapek z kauzy Vlasatice, řekla jsem si, že je to znamení. Timísek, to byla láska na první pohled,“ řekla Martina.

Pohodář a spáč

Podle dočaskářky Míši je Timy pohodář. „Je to velký spáč, věčně polehával někde zabalený, obložený hračkami,“ řekla. „Věřím, že bude mít ten nejlepší domov, zaslouží si ho,“ dodala s tím, že loučení je pro ni vždycky emotivní.

Setkání se Sárou

Timy odjel s Martinou a jejím partnerem do nového domova o prvním adventním víkendu. „Vidím v tom symboliku, přišlo to, kdy to přijít mělo,“ řekla Martina, která už má doma jednu starší adoptovanou fenku Sáru. S Timym si sedli, Timy se k ní hned měl, Sárinka byla zpočátku odtažitější, ale vše nakonec dopadlo na výbornou. Bez problémů zvládli i první společnou noc.

Adopce, jasná volba

Pro adopci byla Martina rozhodnutá okamžitě, o jiné možnosti ani neuvažovala. „Vždycky jsem věděla, že žádného přešlechtěného psa kupovat nechceme. Chtěli jsme dát nový domov pejskovi z množírny nebo z útulku, takovému, který neměl úplně nejšťastnější start do života,“ řekla s tím, že i všem Timyho sourozencům a jeho mamince přeje, aby i oni našli láskyplné domovy.

