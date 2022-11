Štěňata ze šuplíku se učí normálnímu životu. Brzy budou hledat opravdové domovy

Mazliví i bojácní, nesocializovaní, divocí, jeden dokonce kousavý, takoví jsou psi, které zvířecím záchranářům darovali matka a syn Šrabanovi z Vlasatic na Brněnsku poté, co je přestali zvládat. Chov původních dvou psů se jim zvrhl tak, že v malém domku jich měli nakonec na 60.

Rodina se domluvila se zvířecími záchranáři, kteří od nich všechny psy včetně různě starých štěňat převzali. Rozdělilo si je mezi sebe osm spolků a útulků.

Majitelé psů Daniel Škraban a jeho matka Helena psy postupně vynášeli z domu a předávali je zvířecím záchranářům | Jana Ulrichová

Auta nestačila

Zorganizovat takovou akci není nic jednoduchého. „Je to práce na několik dní. Tady to bylo o to složitější, že majitelé mluvili o dvaceti psech, když jsme ale dorazili na místo, ukázalo se, že jich mají šedesát. Rázem bylo všechno jinak, auta, kterými jsme přijeli, nestačila, museli jsme improvizovat, volat na pomoc posily,“ popsala jedna z organizátorek, Monika Znamenáčková.

Zvířecí záchranáři přijeli dvěma dodávkami. Když se ukázalo, že psů je mnohem víc, museli na pomoc s odvozem přivolat další posily | Jana Ulrichová

Plní červů

Odebraní psi jsou teď ve 14denní karanténě. Všichni byli silně začerveni, nebyli očkovaní ani čipovaní. Jedno štěně, ke kterému se nepodařilo najít matku, bylo apatické a skončilo na kapačkách. Ostatní se jeví zdraví, většinu z nich ale veterinární prohlídky teprve čekají. „Máme maminku se čtyřmi štěňaty a tři odrostlejší štěňata. Jsou už po prvním odčervení a odblešení. Čeká je ještě očkování, čipování a socializace. Pak budou hledat nové domovy,“ řekla Anna Měrková ze spolku Mazlíci v nouzi s tím, že až budou štěňata schopna samostatného života, čeká jejich matku kastrace a pak bude hledat nový domov i ona.

S hygienou na štíru

Stejné je to i v ostatních spolcích. Dočaskáři, kteří se o odebrané psy starají a mají je u sebe doma, s nimi mají spoustu práce. Většina nemá správné hygienické návyky a řada běžných věcí, jako například vodítko, je pro ně naprosto neznámá a nová.

Psi se teď zotavují v dočasných péčích osmi spolků. Všem se daří dobře, lépe už je na tom i štěně, které bylo na kapačkách | záchranné spolky

Podnět veterině

Rodina, která psy darovala, si po dohodě se záchranáři ponechala jednoho pejska, kterého jim obec slíbila nechat na své náklady vykastrovat. Blesk tlapky poté, co viděly, jak a v čem psi žili, podaly podnět Krajské veterinární správě. „Je potřeba, aby rodinu někdo kompetentní kontroloval, a případně včas zasáhl, pokud by znovu začali psy hromadit a nekontrolovaně množit,“ řekla reportérka Jana Ulrichová.

Jak pomoci?

Veškeré náklady na péči o darované psy hradí spolky a útulky ze svých transparentních účtů. Zájemci, kteří by jim chtěli pomoci, mohou přispět libovolnou částkou.

Dočasky DeDe (10 psů) - 2500978266/2010

Bouda Budka (4 psi) – 2101623097/2010

Mazlíci v nouzi (8 psů) - 2801448891 /2010

Čivavy a jiná zvířata v nouzi (2 psi) - 2502185016/2010

Dejte nám šanci (3 psi) - 2901155228/2010

Pes nejvěrnější přítel (25 psů) - 222666000/2010

For Dogs (4 psi) - 3500035000/2010

Voříškov (2 psi) - 2500648929/2010