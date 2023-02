Bety žila v králíkárně, pak byla nechtěným dědictvím. Najde něžná duše opravdový domov?

Bety miluje lidi, celý svůj dosavadní život od nich byla ale odříznutá. „Opravdu žila zavřená v králíkárně, proto taky byla zpočátku hodně bázlivá,“ potvrdila dobrovolnice Monika Jamborová, která o Bety v útulku pečuje. Dodala, že díky tomu, že má Bety lidi ráda, rychle si zvykla a socializovala se.

Bety miluje lidi, přilnula i ke své dočasné opatrovatelce Monice Jamborové | Jana Ulrichová

Velký mazel

Z Bety je teď velký mazel. „Je to taková něžná dušička, která lidi moc potřebuje. Chtěla by mít svého pána, se kterým by se mohla mazlit a v jeho společnosti dohánět vše, o co v dosavadním životě přišla,“ popsala Monika.

Lovecké sklony

Bety potřebuje proto někoho, kdo by měl na ni dostatek času. Je to ještě mladý pes, noví majitelé proto musí počítat s tím, že potřebuje pořádné procházky. Musí mít přitom na paměti, že jde o lovecké plemeno s loveckými sklony, venčit je ji proto potřeba na vodítku.

Bety je hezká a ještě mladá fenka | Jana Ulrichová

Čeká od října

Betty má hygienické návyky může proto žít jak v rodinném domku s přístupem dovnitř, tak i v bytě. Na nový domov čeká v útulku od loňského října. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout a poskytnout jí ho, mohou kontaktovat útulek Zelené Vendolí telefonicky na čísle 605 504 533 nebo písemně na e-mail zelene.vendoli@seznam.cz .