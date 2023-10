Blesk tlapky s Mountfieldem opět nadělovaly. Kvalitní granule dostali svěřenci spolku Dočasky De De

Bezmála 700 kilogramů kvalitních granulí od společnosti Mountfield darují Blesk tlapky během podzimu do čtyř ověřených útulků. První várku odvezly reportérky do spolku Tlapky v naději, který provozuje útulek v Horšovském Týně na Domažlicku. Druhou nyní předaly spolku Dočasky De De.

Spolek Dočasky De De, z.s., který v roce 2016 založila Dita Pullmannová, poskytuje azyl týraným a opuštěným psům, připravuje je na nový začátek a hledá pro ně nové, lepší domovy. Zachraňuje ale i kočky. Je složen z dobrovolníků a funguje na principu dočasné péče. Znamená to, že zvířata, kterých se spolek ujme, jsou ubytována přímo v domovech dočaskářů, s jejichž pomocí se začleňují zpět do psího nebo kočičího života.

Krmení od Mountfiledu převzala za spolek Dočasky De De výcvikářka Radka Formanová | Jana Ulrichová

Psi z Hulic

Nedávno spolek přijal do péče i 9 zubožených psů z nezvládnutého chovu v Hulicích na Benešovsku. Někteří byli na kost vyhublí, jedna fenka přišla dokonce s nevyvinutými zevními pohlavními orgány, a proto jí spolek okamžitě zaplatil plastiku. Náklady na péči o taková zvířata stojí spolek ročně stovky tisíc korun. Dar v podobě krmení od Mountfiledu proto velmi uvítali.

Reportérky Blesk tlapek se zástupkyní spolku Dočasky De De Radkou Formanovou (uprostřed) | Jana Ulrichová

Dar přišel vhod

Dva z těchto psů má v dočasné péči zkušená výcvikářka Radka Formanová, která se stará i o další zvířata čekající na nový domov. „Starám se hlavně o velké psy, nebo o psy, kteří jsou nějak psychicky nebo fyzicky poškození. Za týden zkrmím tři velké pytle,“ řekla Radka s tím, že granule od od Mountfiledu proto přišly vhod. „Děkujeme, jsme za ně vděční,“ uvedla.

Čekají na domov

I když se psi z Hulic stále ještě dávají zdravotně dohromady a nejsou proto zatím k adopci, jiní svěřenci spolku už nové domovy netrpělivě vyhlížejí. Jsou mezi nimi i německý ovčák Dan (1), fenka belgického ovčáka Becka (6) a fena německého ovčáka Brita (8).

Dan | Jana Ulrichová

Dan

Danovým největším handicapem je to, že je naprosto hluchý, jde zřejmě o vrozenou vadu. Potřeboval by individuální péči, nejspokojenější by byl v domku se zahradou v klidnějším prostředí

Becka | Dočasky De De

Becka

Becka nezažila dobré zacházení, její původní majitel ji zavíral do malého prostoru. Je to aktivní pes, potřebovala by člověka, který se jí bude věnovat a zaměstná jí i hlavu.

Brita | Dočasky De De

Brita

Brita je milá a přívětivá fenka, které chce jen mazlit. Jejím jediným problémem je vyšší věk, kterého se lidé zbytečně bojí a nechtějí ji kvůli tomu adoptovat.