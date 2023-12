Vánoční soutěž Blesk tlapek s Mountfieldem startuje: Foťte své mazlíčky, hrajeme o skvělé ceny

Chcete pro svého domácího mazlíčka získat pod stromeček balíček od Mounfieldu plný dobrot? Zapojte se do fotosoutěže o nejhezčí fotku s vánoční a zimní tematikou, která opět poběží na facebookové stránce Blesk tlapek.

Trávíte se svými čtyřnohými přáteli Vánoce? Pečete pro ně zvířecí cukroví, kupujete jim dárky a fotíte je u stromečku? Jezdíte společně za sněhem, dovádíte na něm a stavíte sněhuláky? Pokud ano a máte to zdokumentováno, neváhejte a zapojte se. Těšíme se nejen na fotky pejsků a koček, ale i dalších mazlíčků včetně králíků, morčat, ježků, plazů, papoušků i hospodářských zvířat, které tuto soutěž vždy oživily. Pro inspiraci se podívejte do galerie na fotky z minulých ročníků.

O takovéto balíčky v hodnotě 1500 korun hrajeme | Mountfield

Foto do komentářů

Pravidla jsou opět jednoduchá. Soutěž bude probíhat na facebookových stránkách Blesk tlapek. Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě. Vítěze určí reportérky Blesk tlapek. Autoři vybraných snímků se mohou těšit na balíček pro svého zvířecího kamaráda v hodnotě 1500 korun. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová s tím, že jsou schopni připravit balíček nejen pro psy a kočky, ale i pro jiná domácí zvířata.

Jak se zapojit

Najděte fotku, se kterou se chcete do soutěže zapojit. Otevřete facebook Blesk tlapek a fotku vložte do komentáře pod příspěvek o soutěži. Nebojte se, že ho nenajdete, bude to po celou dobu první příspěvek, který uvidíte, když otevřete blesktlapkový facebook. Soutěž ukončíme v neděli 17. prosince ve 23:59 hodin. Výherce poté oslovíme a kontakt na ně předáme zástupcům Mounfield. Výhry v podobě balíčků si pak výherci vyzvednou sami v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému domovu.