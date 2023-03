Američan chtěl zabít svou manželku: Nevědomky si na to najal agenta FBI!

Jak uvedli žalobci, Marenghi měl se svou ženou velké problémy. „Jeho manželka pro něho požádala o soudní zákaz styku s dětmi,“ popsali podle televize Fox News. To se Američan rozhodl vyřešit po svém.

„Musím ten problém odstranit,“ přiznal se najatému vrahovi. Tomu za vraždu manželky nabídl v přepočtu asi 222 000 korun. Tvrdě narazil. Muž, kterého si najal, byl tajný agent FBI. Za vraha se pouze vydával.

Úřady o jeho děsivém plánu už totiž věděly. Jeden z místních obyvatel se policistům svěřil, že ví o jeho vizích o zabití manželky a že si chce najmout nájemného vraha. Právě tohoto muže policisté instruovali, aby Marenghimu představil údajného soukromého zabijáka.

Aby agent na Marengiho sehnal co nejvíce důkazů, ve hře pokračoval. „Můžeme to udělat tak, aby to působilo jako nehoda, je to pouze na vás,“ odvětil mu. „Jojo, to si myslím, že bude nejlepší způsob,“ uvedl nic netušící Marenghi.

Američan posléze poskytl agentovi fotografii bydliště a dodal informace o kamerovém systému u domu a jak se mu vyhnout. „Čím dříve vraždu vykonáte, tím lépe,“ vysvětlil agentovi a do rukou mu vložil část peněz jako zálohu.

Poté co tajný agent FBI nastřádal dostatek důkazního materiálu, překvapeného Marengiho zatkl. Teď Američan čelí vysokému trestu. Ve vězení by mohl strávit až deset let. Odsouzen by měl být 8. června.