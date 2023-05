Šest let od propuštění Jiřího Kajínka: Legendární útěk a zelené tílko!

Vše si dopředu připravil. Útěk plánoval dva roky. Měl i promyšlno, kde se bude na svobodě skrývat. „Já jsem měl přijít do Prahy a v té Praze měly být připraveny neutrální bytové prostory, kde by nikdy nikoho nenapadlo, že tam může být Kajínek. A ti lidé, kteří to měli udělat, ty peníze zpronevěřili, protože nevěřili, že se to podaří," popsal v jednom z rozhovorů Jiří Kajínek.

Lidem zaplatil dopředu pořádné balíky, ani jeden z nich mu ale nepomohl. Nakonec našel útočiště v pražské čtvrti Velká Ohrada u Marie Černé, manželky orlického vraha Ludvíka Černého.

Svobody si tentokrát „útěkář“ užil celkem 40 dní. Pak na něj policie přišla a šla do akce. Do té zapojila i Útvar rychlého nasazení, jehož členové se do bytu slaňovali ze střechy. Noční zásah měl Kajínka překvapit. Co policisté ale nečekali bylo, že s nimi Kajínek dlouho bojoval. Nakonec ale strážci zákona zvítězili a dvojnásobného vraha na útěku měli v poutech. Znovu putoval za mříže.