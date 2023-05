Na jeden lidský život je toho trápení až příliš. Ze samostatné, aktivní ženy udělala bouračka, kterou před čtyřmi lety zavinila tehdy třiaosmdesátiletá seniorka, trosku.

„Měla jsem zlomené snad všechny kosti v těle, rozsáhlá vnitřní zranění. Ruce mi slouží jen omezeně. Teď, když mám navíc jednu v sádře, je to katastrofa, ani protézu si nevezmu. Zhoršila se mi cukrovka, co měsíc jsem v nemocnici s očima, bojím se, že oslepnu,“ zoufá si paní Viléma.

Strach o domov

Do toho ji soustavně sžírá strach ze ztráty domova. Když měla v ruce pravomocný verdikt soudu o náhradě nemajetkové újmy ve výši sedm milionů, koupila dům. Plánovala přestavbu na bezbariérový, chybějící čtyři miliony jí půjčil známý. Věřila, že pojišťovna seniorky částku uhradí. Vždyť už jí dříve vyplatila peníze, které z části koupi domu pokryly.

Jenže čeká marně. „Nechápu to, nechali to na té staré paní, ať si poradí sama. Ta teď má exekuci na důchod, ale to nic neřeší. A známý peníze potřebuje pro sebe, měla jsem mu je do roka vrátit, a lhůta již uplynula. Jedno ale vím jistě, kdybych měla o dům přijít, to už nezvládnu,“ dodala tiše invalidní žena.

Pomoci může sbírka

Pojišťovna pro Blesk.cz již dříve sdělila, že se o trestním řízení a požadované náhradě újmy dozvěděla pozdě, když už byl verdikt pravomocný. „Rozhodnutí trestního soudu o povinnosti obžalovaného uhradit poškozenému náhradu újmy zakládá právní vztah mezi viníkem dopravní nehody a poškozeným,“ uvedla tehdy Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny, kde měla odsouzená seniorka uzavřené povinné ručení.

Pro těžce zkoušenou ženu vznikla sbírka, která má pomoci zachránit jí bydlení. „Nikdy jsem po nikom nic nechtěla, vždy jsem se dokázala postarat sama, i jsem přispívala na dobročinné účely. Teď tu situaci ale nezvládám. Mám bolesti, trápí mě srůsty, jsem každou chvíli v nemocnici a ještě se děsím, že se nebudu mít kam vrátit,“ řekla paní Viléma. Odkaz na sbírku pro ni je zde.

Ani rozsudek nestačí

„Trestní soud rozhodl o náhradě nemajetkové újmy, aniž by specifikoval, o jakých konkrétních nárocích nemajetkové újmy rozhoduje,“ uvedla Čapková.

„Domníváme se, že výše nemajetkové újmy byla v rozsudku náležitě specifikována,“ reagovala advokátka paní Vilémy Lucie Neprašová s tím, že jediné, co je pojišťovna ochotná, je kompenzovat vytrpěnou bolest při dalších operačních zákrocích.

Osudný okamžik

Jediný okamžik změnil v onen osudný červencový den roku 2019 Vilémě Novákové navždy život. Seniorka tehdy přejela u Plzně do protisměru, střetla se zrcátkem s protijedoucím vozem a odjela.

Řidič druhého auta ve snaze uhnout zavadil o svodidla, ta ho odrazila na vůz paní Vilémy, který náraz zcela zdemoloval. Viníkovi nehody, seniorce, uložil soud podmínku, zákaz řízení a povinnost nahradit škodu.