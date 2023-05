Zpět

Dvojice rotvajlerů, kteří utekli a napadli v úterý večer u ubytoven v Holýšově na Plzeňsku malou cizinku Sofinku (10), je nyní v karanténě. Majitel psů uvedl, že incidentu velmi lituje, psy chce dát do dobrých rukou a rád by zraněné dítě co nejdříve navštívil. To má za sebou další operaci a čeká ho dlouhá rekonvalescence.