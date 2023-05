Šokující přiznání Terezy H.: Potratila jsem!

Rodačku z Uherského Hradiště Terezu H. zadrželi celníci na letišti v Láhauru v roce 2018. Sedmadvacetiletá Češka skončila v pákistánském vězení, kde strávila čtyři roky. Poté, co ji soudy zprostily viny, se vrátila do rodné země a začala o svém příběhu vyprávět na platformě Herohero. Fanouškům se svěřila o bolestech, které prožila. Byla účastnicí autonehody a dokonce prý potratila!

Tereza H. měla v lednu 2018 v úmyslu letět z pákistánského Láhauru do Spojených arabských emirátů, ovšem na letišti ji zadrželi celníci. V jejím zavazadle údajně našli bezmála devět kilogramů heroinu. Češka tak skončila ve vězení a čtyři roky strávila ve vězení Kot Lakhpat. Soud ji následně zprostil viny a vrátila se domů k rodině.

Potrat i autonehoda

V nejnovějším videu na Herohero se svěřila s bolestmi, které si v minulosti prožila. Prý dokonce přišla o dítě. „Zažila jsem potrat, zažila jsem autonehodu, dvě operace břicha. Zažila jsem, kdy mi hodil někdo asi něco do pití a musela jsem spát s lidmi, aniž bych to věděla,“ řekla ve videu Tereza.

První soud

Tereza vzpomínala i na první soud, který se měl konat 24. ledna. „Byly to dva brutální týdny. Nemohla jsem dělat nic, co jsem mohla dělat dřív,“ řekla Češka s tím, že se i tak na soud těšila. „Dala jsem si na sebe černé tričko, černé legíny, červenou koženou bundu. Holky mi navlnily trošku vlasy,“ vzpomínala.

Následně jí ale bachařka prý řekla, ať se jde převléct, že k soudu takto nepůjde. Tereza se proto vrátila do cely a od spoluvězeňkyň si vypůjčila oblečení. „No vidíš, takhle ti to sluší,“ řekla jí prý žena a následně jí oznámila, že soud nebude.

„Dneska soud není, venku je stávka, takže máš soud odročený za týden,“ řekla Tereze. „To mi mohla říct ráno, když jsem vstala nebo když mě poslala zpátky. Jí to dělalo dobře. Já se půjdu převléct, budu se těšit, že ten soud je,“ popsala šikanu bachařek s tím, že to se jí v Pákistánu stávalo často. Soud pro ni prý přitom představoval den, kdy mohla zavolat své rodině a dostat se do styku s okolním světem.