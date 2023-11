Vytěsnit z Plzně herny a kasina má v úmyslu vedení města. Tyto provozovny by měly zmizet v horizontu dvou let. Na likvidaci hazardu ve městě se shodla celá koalice hnutí ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň.

Ze čtyř desítek hracích míst, která jsou ve městě v souladu s vyhláškou, by do dvou let nemělo zbýt ani jedno. Počítá se právě s její změnou. Proti hazardu v Plzni se postavili i všichni radní.

„Negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Do dvou let konec

Ještě v srpnu loňského roku uváděla vyhláška o regulaci provozování hazardních her 48 hracích míst. Některá ale nesplnila zákonná kritéria a skončila. Nejvíce provozoven je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první městský obvod a čtvrtý městský obvod.

V případě vydání vyhlášky, kterou by byl stanoven zákaz hazardních her na celém území města, jejich počet začne strmě klesat. „Zaniknou ve chvíli, kdy jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději však do dvou let,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.

Klesající příjmy

Do rozpočtu města by mělo letos z hazardu přitéct přes 410 milionů korun. V příštích letech to ale kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku bude suma výrazně nižší, zhruba 130 milionů korun. Inkaso z on-line her bude totiž převedeno výhradně ve prospěch státu

U technických her, což jsou především automaty, se podíl inkasa sníží ze 65 na 45 procent. Navíc technických her bude v poměru k těm on-line ubývat. Pokles příjmů z hazardu tak nejspíš bude i nadále klesat.

VIDEO: Takhle v Brně bagr rozdrtil nelegální hrací automaty.