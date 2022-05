Lehce nabyl, lehce pozbyl a teď za to bude platit. Japonský muž potichu inkasoval omylem vyplacenou částku z covidové podpory. Suma 46,3 milionu jenů (8,4 milionu korun) mu na účtu přistála omylem. Než se na to ale přišlo, podařilo se mu všechno utratit. Prý to prohrál v on-line kasinech. Pak se po něm slehla země.

Čtyřiadvacetiletý muž dostal v rámci vládního programu na podporu nízkopříjmovým domácnostem zasažených pandemií 46,3 milionu jenů (8,4 milionu korun). Pomoc byla určena 463 lidem, z nichž měl každý obdržet 100.000 jenů (18.100 korun) - na začátku dubna ale byla celá částka omylem připsána na účet mladého muže, který si pak po dva týdny vybíral zhruba 600.000 jenů (100.000 korun) denně.

Když chyba vyšlo najevo a úřady se pokusily příjemce vysoké částky kontaktovat, uvedl, že už peníze nemá. „Nejde to vrátit zpět. Nebudu utíkat. Za svůj zločin zaplatím,“ řekl podle japonských médií. Veškeré finance podle svého právního zástupce prohrál v on-line kasinech. „Momentálně ty peníze nemám a nemám nic, co by mělo majetkovou hodnotu. Je opravdu těžké to vrátit," citoval právní zástupce svého klienta. I přes opakovaná ujištění o spolupráci se úřadům nedaří s mužem spojit, píše BBC.

Správa města Abu v jihojaponské prefekteru Jamaguči na muže kvůli incidentu podala žalobu, požaduje od něj 51 milionů jenů (9,2 milionu korun) včetně soudních výloh. Starosta Norihiko Hanada se obyvatelům za chybu omluvil; lidé, kteří měli pomoc původně dostat, už ji podle něj mají v plné výši.