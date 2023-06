Zdaňte více tabák, víno i hazard! Experti na závislosti tepou vládu, porušila podle nich sliby

Experti na problematiku závislostí doporučují vládě upravit daně u tabáku, alkoholu a hazardu v navrhovaném konsolidačním balíčku. Poukazují na to, že kabinet nezohlednil při zdanění rizikovost, jak slibuje ve svém programovém prohlášení. Odborníci radí zavést daň na tiché víno a víc danit klasické cigarety než jiné tabákové výrobky a sázky či on-line hry více než loterie. Ve svém stanovisku k vládnímu balíčku to dnes uvedl Think tank racionální politiky závislostí (TTRPZ).