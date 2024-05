Miroslav zachránil život ztracenému chlapci ze Cvikova: Zraněný školák by bez pomoci umrzl!

Na roztržku s mámou zareagoval chlapec tím nejméně šťastným způsobem. Nechal doma dopis, že odchází, a zmizel. Rozjelo se velké pátrání. Venku mrzlo a všem bylo jasné, že náctiletému klukovi jde o život.

„Prověřeno bylo množství veřejných míst, nemocniční a školská zařízení, hlavní dopravní uzly v kraji, ale také sportoviště a obchodní domy. Po chlapci však nebylo nikde vidu ani slechu,“ vzpomínal na dramatické pátrání policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

„Batoh“ se pohnul

Druhý den ráno vyrazil sportovně založený důchodce Miroslav Synek na pravidelnou procházku. Jen náhodou si zvolil jinou trasu. Právě obtížná cesta kolem lesa se ukázala jako ta správná. Nedaleko skalní vyhlídky zahlédl něco podivného na zemi. To, co vypadalo jako červený batoh, se ale náhle pohnulo.

„Hned mi bylo jasné, že je to člověk. Přiběhl jsem k promrzlému chlapci a zkoušel jsem, zda komunikuje. Byl jsem rád, že mi odpovídal na otázky a navíc jsem z něho dostal také telefonní číslo na rodinné příslušníky. Bohužel nebylo správné,“ popisoval Miroslav Synek.

Ihned také volal na tísňovou linku. Popsal, kde podchlazený chlapec, který se cestou lesem navíc zranil, je. „Opatrně jsem jej odnesl k nejbližšímu turistickému odpočívadlu a vyčkal s ním do příjezdu policistů a zdravotníků,“ dodal. Hocha tak zachránil.

Ztracená pomněnka

Za to si teď Miroslav Synek převzal ocenění Ztracená pomněnka. Jedná se o společný projekt Policie České republiky a Slavia pojišťovny. „Navazuje na Mezinárodní den pohřešovaných dětí, Pomněnkový den, který je každoročně připomínán k 25. květnu. Právě v tento den se v roce 1979 v New Yorku ztratil cestou do školy tehdy šestiletý chlapec. I přes rozsáhlé pátrání se jej nepodařilo nalézt. A právě proto, že se do pátrání po pohřešovaných nezřídka zapojují i lidé z řad dobrovolníků, dobrovolnických organizací a široké veřejnosti má tento projekt lidi motivovat k tomu, aby nebyli lhostejní k problémům druhých, ke vzájemné pomoci, empatii a všímavosti,“ vysvětlil mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek.

Prvním oceněným byl v roce 2022 Tomáš Balek z Ústí nad Labem, který pomohl najít dívku (14), která napsala dopis na rozloučenou a utekla z domu. Miroslav Synek je vůbec prvním občanem Libereckého kraje, který toto ocenění získal.