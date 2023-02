Osudný den se vypravilo několik rodin na společný výšlap na vrch Ždár u Rokycan. Počasí přálo, les byl plný výletníků. Čas rychle ubíhal, při návrtu už se začínalo smrákat. V tom náhle přiběhla za dospělými malá holčička, že se jí ztratil kamarád Kubík. Všichni jej začali hledat, volali, ale hošík jako by se do země propadl.

„Byla tma, kolem les a chlapečka, který měl navíc ruku v sádře, jsme nikde neviděli. S přibývajícím časem vzrůstala panika, na všechny strany svítily mobilní telefony, tatínek ztraceného dítěte zavolal policii,“ popisovala Barbora. To už byly ve hře i katastrofické scénáře, že chlapeček někam spadl či se jinak zranil.

Vyděšený Kubík

Barbora Rýdlová chlapce stále volala, když tu k ní přiběhl cizí muž s miminkem v náručí a hlásil, že mu u auta pláče nějaký chlapeček. Byl to vyděšený Kubík. „Když jsem si ho vzala do náručí, vůbec nemluvil. Ušel v té tmě asi kilometr od místa, kde se ztratil. Jeho hledání trvalo asi jen půl hodiny, ale byla to snad nejdelší půl hodina v mém životě, připadalo mi to jako nejméně hodiny dvě,“ popsala Barbora.

Hned volala radostnou zprávu rodičům dítěte. To už se na místo sjela i policejní auta. Všichni si tak oddechli, že vše je Kubík v pořádku a zpět u rodičů. Za pomoc při nalezení ztraceného chlapečka teď Barbora Rýdlová získala jako druhý člověk v Česku ocenění Ztracená pomněnka.

Ztracená pomněnka

Projekt Slavia pojišťovny a Policie ČR má za cíl motivovat lidi k vzájemné pomoci a všímavosti. Ocenění získávají ti, kteří pomohou nalézt pohřešovaného člověka. „Ztracená pomněnka se nechce zaměřovat pouze na děti, protože stejnou pozornost potřebují při pohřešování i ostatní, velmi často třeba senioři,“ uvedl Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

„Chceme poukázat na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech a počítačových hrách, ale že jsou to obyčejní lidé. Lidský život často může zachránit pouhá všímavost. Kamerové systémy nejsou všude, ale oči a cit máme všichni,“ dodal generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser. Vůbec prvním oceněným se stal v loňském roce Tomáš Balek z Ústí nad Labem. Pomohl najít děvče (14), které napsalo dopis na rozloučenou a uteklo z domova.

VIDEO: Strážníci pomohli malé holčičce, která si zabouchla dveře.

délka: 01:41.67 Video Video se připravuje ... Strážníci zachránili z ložnice malou holčičku, která si zabouchla dveře. MP Brno