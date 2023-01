Petr skočil do řeky pro dvouletou holčičku: Hrdina dostal další cenu a popsal dramatickou záchranu

Před čtyřmi měsíci Petr Jirout neváhal a skočil z mostku do říčky Chrudimky. Všiml si tam totiž bezvládného tělíčka dvouleté holčičky. Tvář měla pod vodou, nedýchala. On neváhal a dívenku zachránil. Byl za to oceněn Cenou Michala Velíška.