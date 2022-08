Hrdina z Chrudimi: Statečný Petr zachránil holčičku (2)! Skočil pro ni do řeky

Drama se odehrálo v pátek v Chrudimi. V místní řece Chrudimka se topilo teprve dvouleté dítě. Petr, který šel zrovna okolo, neváhal a skočil z téměř pětimetrové výšky do vody, aby batole zachránil. Kriminalisté teď zjišťují, jak se dítě do vody dostalo. Záchranáři ho převezli ve vážném stavu do nemocnice.

O hrdinském činu náhodného kolemjdoucího informovali policisté na twitteru. „V Chrudimi zasahujeme Na Bídě, kde náhodný kolemjdoucí s nasazením vlastního života skočil zhruba ze 4,5 metru do řeky a zachránil topící se zhruba dvouleté dítě,“ popsali.

„Dítě jsme ve vážném stavu při vědomí transportovali na urgentní příjem do nemocnice v Hradci Králové. Šlo o stav po tonutí,“ popsala Blesku mluvčí pardubické záchranné služby Alena Kisiala.

Hrdina Petr

Policejní mluvčí Kateřina Rendlová na Twitteru uvedla, že hrdinou dne, který dítě zachránil, byl Petr. Ten šel zrovna kolem se svým synem krmit kachny, když si všiml topící se holčičky. „Pohlídejte mi kluka a zavolejte záchranku!“ řekl řidiči auta, které zastavil. Pak si sundal boty a skočil z výšky do vody. „Seznamte se, tohle je Petr, hrdina dnešního dne,“ dodala Rendlová.

Na nebezpečí nepomyslel

Petr pro Novinky.cz uvedl, že ani na vteřinu nemyslel na to, že by seskok do vody mohl být nebezpečný. „To je instinkt každého člověka, zachránit dítě,“ řekl Petr, který skočil z výšky asi 4,5 metru. Petr nejdřív prý netušil, že je ve vodě dítě. Až po deseti až patnácti sekundách si všiml zadečku. „Kdo volal záchranku ani nevím. Asi ten pán. Holčička je prý v pořádku, a to je nejdůležitější,“ dodal pro Novinky.cz.

Kriminalisté zjistili, že zřejmě v nestřežený okamžik vylezlo na parapet a z výšky asi šest metrů vypadlo z okna bytového domu. Případem se nadále zabývají kriminalisté, kteří zjišťují, jak se dítě do vody dostalo.