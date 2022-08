Lékařka Eliška přišla o manžela i děti při strašné nehodě na D5: Zmizeli během vteřiny, pláče

Začátkem srpna se na dálnici D5 na Tachovsku stala jedna z nejtragičtějších dopravních nehod od začátku roku. Kamion přejel přes svodidla do protisměru, kde se srazil s rodinnou v osobáku. Nehodu přežila jen maminka Eliška. Na místě zemřely dvě děti – Ruben a Esterka a jejich tatínek Martin.

V úterý 2. srpna se rodina lékařky Elišky vypravila do Německa oslavit narozeniny nejmladšího člena rodiny. Rodiče s dětmi se vydali do Legolandu. Druhý den se v Mnichově zastavili v muzeu automobilů, v mořském světě a pak zamířili domů do Prahy.

Rodina jela po na dálnici D5. Zrovna míjela Benešovice na Tachovsku, když se proti autu Elišky a Martina z protisměru vyřítil kamion, prorazil svodidla a osobák smetl.

„Tak si jen vybavuju, jak ta svodidla středová přeskočil ten kamion a připadalo mi to, jako když najedete trochu vyšší rychlostí autem na ten vyšší obrubník. Tam neletělo nic, najednou se zjevil,“ popsala statečná Eliška České televizi.

Následky srážky byly tragické. Kromě Elišky v autě nikdo nepřežil. Do nemocnice ji transportovali záchranáři vrtulníkem, protože utrpěla zranění hlavy, ruky a oka. Šofér kamionu skončil také v péči lékařů.

Pomáhali ostatní řidiči

Automobil byl po nehodě kompletně zdemolovaný. Elišku z vozidla vytáhli řidiči a pasažéři dalších aut. Ona sama byla v šoku. „Já jsem na ně asi začala trochu křičet, že jsem taky doktorka, že mně nic moc není, že mě jen trochu bolí hlava a že v tom autě jsou děti a manžel, ať jdou pomoct jim, že já tu pomoc nepotřebuji,“ uvedla.

S obrovskou ztrátou se lékařka těžko vyrovnává. „Oni opravdu zmizeli během vteřiny a já jsem neměla šanci vůbec se s nimi naposledy rozloučit,“ řekla České televizi. Psychickou oporou je jí teď širší rodina, přátelé a také psycholog. „Rozhodně nechci nikoho lynčovat, já jsem člověk, který má poměrně vysoký morální imperativ a ctím presumpci neviny,“ dodala silná žena s tím, že nyní usiluje o to, aby tragédie její rodiny pomohla zlepšit bezpečnost na silnicích.