Býk

Za každou cenu se vyhýbejte stresu, jinak se dostanete do špatné nálady. Pokud budete chtít trávit čas spíše o samotě, to klidně můžete. Rodina to jistě pochopí. Hlavně na nikoho nevyjíždějte a nechovejte se jako blázni, to vám prostě nesluší.