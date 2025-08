Smutný příběh mazlivé Cherry: V útulku už podruhé, rodina ji nezvládla, fenka se o samotě se zraňuje

Cherry je velká smolařka. „Poprvé se k nám dostala před dvěma lety, a to i se svými třemi pětiměsíčními štěňaty, se kterými byla původně zavřená někde v kotci. Všem se postupně podařilo najít nové domovy. Teď se nám ale bohužel vrátila zpět,“ řekla ošetřovatelka Kristýna Opavová.

Cherry se svou ošetřovatelkou Kristýnou Opavovou | Jana Ulrichová

Operace páteře

Důvodem jejího návratu byla separační úzkost, která se projevila naplno poté, co její panička nastoupila po mateřské do práce. „Cherry velmi špatně snášela samotu. Když zůstala doma, vyváděla tak, že si v zoufalé snaze najít své lidi dvakrát za sebou poranila záda. Musela kvůli tomu podstoupit operaci,“ popsala Kristýna s tím, že rodina sice operaci zaplatila, pak se ale Cherry vzdala. „Úplně to nechápeme, ale je to tak,“ dodala.

K psům i dětem

V útulku teď hledají fence domov, kde by už mohla zůstat natrvalo. „Musí to být u někoho, kdo s ní bude neustále doma,“ řekla Kristýna. Dodala, že kvůli operacím, které podstoupila, to není pes pro sportovce, běžné procházky ale zvládá a užívá se je. Navíc má úžasnou povahu. „S každým se ráda pomazlí. Myslíme si, že by se snesla i s nějakým klidnějším pejskem, hodila by se i k dětem,“ popsala Kristýna.

Cherry je hezká a milá kříženka | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Cherry je kastrovaná, připravená odejít do nového domova. Zájemci, kteří by na ni měli dostatek času a chtěli by ho s ní sdílet už napořád, mohou kontaktovat spolek Anidef buď telefonicky na čísle 736 769 601 nebo e-mailem na adrese anidef.utulek@gmail.com.