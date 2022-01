Totálně opilá řidička (65) vozu VW Passat zdemolovala v Domažlicích tři zaparkovaná auta. Poničila i okap, kontejner a vše zakončila tím, že nabourala do zdi.

Svou spanilou jízdu městem začala řidička před samoobsluhou poblíž budovy okresního soudu. Narazila tu do kontejneru, který se posunul a zničil okap. O kousek dál, před bytovým domem, pak postupně narazila do tří aut zaparkovaných u chodníku.

„Nejdříve nabourala do levého boku Audi A6 a do levé zadní části auta Seat Toledo, který náraz odmrštil na vůz BMW, jež stál před ním,“ vyjmenovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Pirátka silnic ale pokračovala dál až na křižovatku, odbočila vlevo a vzápětí narazila do zdi.

Nadýchala dvě promile

Řidička se dobrovolně podrobila dechové zkoušce. Ta u ní ukázala 2,19 promile alkoholu v dechu. Pak jí záchranáři převezli k ošetření do nemocnice. „Zde se podrobila i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve,“ dodala Brožová.

Škoda na jejím voze VW Passat je 30 tisíc korun, na vozidle Audi A6 40 tisíc korun, na autě Seat Toledo vznikla škoda 25 tisíc korun. Nejméně poničený byl vůz BMW. Jeho oprava přijde nejméně na 2 tisíce korun. Nerhodu šetří domažličtí policisté.

