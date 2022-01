Zpět

Nejraději by si asi ruku usekl za to, že jí otevřel a pustil do svého domku. Muž z brněnských Pisárek doplatil na svou ochotu, když pustil k sobě domů známou (37). Žena se mu totiž „odvděčila“ tím, že mu silně zredukovala zásoby alkoholu a pak odmítala opustit „vyhřátý pelíšek“.