Váhy

Na sobotu jste se těšily už od pondělí. Práce vás sice baví a naplňuje, ale ještě raději lenošíte a spíte. Sice by to do vás vaši blízcí neřekli, ale potřebujete dobít vnitřní baterky. A to se vám podaří jedině spánkem. Nepřejete si být absolutně rušeny!