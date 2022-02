Ve sklepě Vladimíra Kuny, jednoho z orlických vrahů, se v devadesátých letech děly opravdu děsivé věci. Gang tam prováděl činnost, které říkal sudování. Své oběti tam zločinci zavařovali do sudů a později je shodili ze Žďákovského mostu do orlické přehrady. Kunovi sousedi neměli vůbec tušení, co se za zdmi sklepa děje...