Podcast: Manželé chladnokrevně zavraždili sběratele známek. Mrazivá podobnost se Stodolovými!

Pan Evžen sbíral známky a mince a na konci července roku 2017 se mu ozvali jistí manželé z Jičína, kteří tvrdili, že vlastní předměty, po nichž zoufale toužil. Muž tedy neváhal, půjčil si od známých celkem asi třicet tisíc korun a vyrazil do severovýchodních Čech, aby vysněnou sbírku zakoupil.

Hlava se oddělovala od těla

Manželé Janákovi ho vyzvedli na nádraží. Sběratele přesvědčili, že bude lepší, když popojedou dál od centra, aby měli klid na obchod. Evžen tedy nasedl na místo spolujezdce a tím si nevědomky podepsal ortel smrti.

Těsně před Lázněmi Bělohrad vzala Janáková do ruky připravenou zbraň a zezadu sběratele jednou ranou zastřelila. O několik stovek metrů dál pak jeho tělo hodili do kukuřičného pole. Jelikož Janáková nezvládla krátce po vraždě muže prohledat, musel to druhý den udělat její manžel. Ten se k mrtvole do pole vrátil a Evženovi ukradl z ledvinky telefon, doklady a také přibližně 35 tisíc korun.

Mrtvola byla v poli objevena až 14. srpna. Byla už v takovém stádiu rozkladu, že se oddělovala hlava od těla.

Podobnost se Stodolovými

Případ byl pro policisty velice složitý, ale časem se jim podařilo zavražděného spojit s manželi Janákovými, kteří provozovali hernu v Nové Pace a měli velké dluhy.

Kriminalisty zaujala jistá podobnost Janákových s českými sériovými vrahy Danou a Jaroslavem Stodolovými. V čem?

Manželé byli podle policistů stejně jako Stodolovi bez emocí a překvapivé bylo i to, že Janáková byla podobně jako Stodolová tou inteligentnější z dvojice. Byla dominantní a byla schopna plánovat. Ukázalo se, že i Janákovi mají možná na svědomí obětí mnohem více. Tentýž den, kdy se setkali s Evženem B., se měli potkat ještě s jiným sběratelem.

Toho vylákali na chalupu v Uhlířích, kde měl proběhnout prodej poštovních známek. Muži ale místo připadalo podezřelé, a tak se telefonicky omluvil, že si musí vybrat ještě peníze a raději odjel. Tím si s největší pravděpodobností zachránil život. Při vyšetřování se kriminalistům ozval i muž, který tvrdil, že se stal obětí dvojnásobného pokusu o vraždu.

Podobnosti o životě Janákových, o dalších možných obětech i o tom, jaký trest nakonec dvojice dostala, se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu: